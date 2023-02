Cruzeiro tem negociação avançada pelo lateral esquerdo Marlon, ex-Fluminense

Jogador de 25 anos defende o Ankaragücü, da Turquia, e esteve nas Laranjeiras em duas oportunidades

O Cruzeiro tem negociações avançadas com o lateral esquerdo Marlon, que defende as cores do Ankaragücü, da Turquia, como soube a GOAL com uma fonte ligada à gestão de Ronaldo Fenômeno.

O jogador de 25 anos, que tem contrato no futebol turco até 30 de junho de 2024, deu sinal positivo para um retorno ao Brasil. Agora, os mnineiros tentam chegar a um acordo com o clube para a liberação do atleta.

Marlon tem passagem pelo Fluminense, time que defendeu em duas passagens, entre 2017 e 2019 e entre 2021 e 2022. No período em que teve contrato nas Laranjeiras, ele atuou por Boavista, de Portugal, e Trabzonspor, da Turquia. Ele defendeu ambos por empréstimo.

Em julho de 2022, acertou a transferência para o Ankaragücü. Na primeira temporada pelo clube turco, soma 15 partidas, com 1.213 minutos em campo, e duas assistências.