O clube busca contratação antes de sofrer um transfer ban da Fifa

Ativo no mercado da bola, o Cruzeiro tem mais dois reforços na mira para disputa da Série B do Brasileiro. Um deles é o volante Dawhan, da Ponte Preta, e o outro é o lateral-esquerdo Jean Victor, do Boavista-RJ.

A diretoria da Raposa acelera a busca por reforços antes de sofrer a punição do "transfer ban da FIFA" por não pagar o valor de R$ 7 milhões ao Defensor (URU), quantia referente à contratação do meia uruguaio Arrascaeta em 2015.

A negociação por Dawhan é um pouco mais difícil pelo fato de o jogador ser titular do técnico Gilson Kleina. Outro detalhe é que o volante já atuou em seis jogos da Macaca na Série B e caso jogue diante do Brasil de Pelotas, na próxima sexta-feira, não poderá defender outra equipe no campeonato.

Dawhan tem 25 anos e em 2020 fez 50 jogos pela equipe de Campinas. Na atual temporada, o volante entrou em campo 21 vezes: 13 jogos no Campeonato Paulista, dois na Copa do Brasil e seis na Série B - última partida na última terça-feira, no empate por 0 a 0 com o Operário-PR.

O técnico Gilson Kleina, da Ponte Preta, falou sobre o interesse da Raposa no volante: “Esse assunto de negociação nós podemos conversar agora que acabou o jogo, ver a real situação do Dawhan com o interesse do Cruzeiro. O Dawhan é um grande jogador e o desempenho dele chama atenção mesmo", disse.

Sabendo do assédio, a Ponte Preta também monitora o mercado e está negociando com o experiente volante Ralf, de 37 anos, sem clube desde fevereiro, quando encerrou o contrato com o Avaí.

Dawhan possui contrato com a Ponte Preta até dezembro deste ano e, nos bastidores, a direção da Macaca diz que só libera o jogador mediante o pagamento da multa rescisória. A Ponte Preta vive dificuldades financeiras assim como o Cruzeiro, porém o jogador e seu empresário apostam que a Raposa seria um desafio importante na carreira do volante.

Quem é Dawhan?

Foto: Álvaro Jr./PontePress

Dawhan passou pela base do Flamengo (SP), Corinthians e ficou três temporadas no CSA, entre 2017 a 2019. Pelo clube alagoano, ganhou a Série C de 2017 e conquistou o Estadual em 2018 e 2019, além de ser importante no acesso à elite do futebol brasileiro em 2018.

Apesar de ser volante de origem, Dawhan também atua como lateral-direito, posição em que atuou no CSA em 2019 - ano em que a equipe foi rebaixada assim como a Raposa. No total foram 120 jogos pelo clube alagoano e quatro gols marcados.

Lateral-esquerdo mais perto

A contratação de Jean Victor, de 26 anos, do Boavista-RJ, é considerada mais fácil. Mesmo com vínculo até o fim do ano, a negociação está em andamento e o lateral-esquerdo demonstrou interesse em atuar pelo Cruzeiro. O jogador também desperta o interesse do Goiás.

No passado, Jean Victor atuou pelo Paraná, quando jogou 34 partidas na Série B, deu duas assistências e marcou dois gols. Neste ano, pelo Boavista, Jean Victor participou de 15 jogos (11 no Campeonato Carioca e 4 na Copa do Brasil), marcando três gols.

O lateral-esquerdo vem sendo monitorado pela Raposa desde o jogo-treino disputado na Toca da Raposa 2, no mês passado, antes do início da Série B, quando Jean Victor teve atuação destacada. Por dois anos consecutivos, ele foi destaque no Campeonato Carioca, mostrando força no apoio ofensivo e qualidade na bola parada.

Jean Victor é mineiro de Ouro Branco e passou pela base de clubes do interior de Minas Gerais: Guarany, de Pará de Minas, e Progresso de Ouro Preto até chegar à base do Botafogo em 2012, tornando-se profissional em 2015. O lateral ainda atuou por Botafogo (PB), Oeste (SP) e Audax (RJ).