Cruzeiro negocia contratação do goleiro Rafael, ex-Santos

O Cruzeiro negocia a contratação do goleiro Rafael Cabral, ex-Santos e atualmente no Reading, da Inglaterra. A GOAL apurou que a Raposa não pretende pagar compensação financeira pela liberação do jogador ao clube inglês e que espera uma rescisão de contrato do goleiro para poder avançar. A informação foi publicada inicialmente pela rádio "Itatiaia" e confirmada pela reportagem.

Após a saída do ídolo Fábio, o Cruzeiro busca um novo goleiro. Jailson, ex-Palmeiras, chegou a acertar inicialmente, mas não permaneceu no clube após a renegociação feita com reforços contratados pelo ex-diretor Alexandre Mattos.

Depois de sair do Santos, em 2013, Rafael passou por Napoli, Sampdoria (Itália) e está no Reading desde a temporada 2019/2020. O goleiro fez sete partidas nesta temporada, sendo a última no dia 8 de janeiro.

Atualmente com 31 anos, Rafael Cabral despontou no futebol brasileiro no Santos de Neymar da geração de 2009 a 2013, período no qual foi tricampeão Paulista, campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Libertadores.