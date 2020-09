'Cruzeiro não cai', Série C, Moreno e mais: os memes após nova derrota na Série B

A Raposa perdeu para o Avaí e se vê em uma situação complicada na tabela

A vida do na do Campeonato Brasileiro não está nada fácil… Nesta sexta-feira (25), a perdeu mais uma partida, em casa, e está se complicando cada vez mais na tabela de classificação. E a alegria é toda das rivais.

Mesmo começando a competição com seis pontos a menos devido a uma punição da Fifa, o Cruzeiro teve uma boa sequência no início da Série B e animou até o mais pessimista dos torcedores, com uma possível volta à elite. Mas tudo começou a desandar. Na 11ª rodada, mais uma derrota, desta vez para o Avaí, que também não vive um bom momento e vinha de uma goleada para o dentro de casa.

A Raposa está amargurando a 15ª colocação na tabela - podendo até terminar a rodada na zona de rebaixamento e só não na lanterna por conta de alguns jogos adiados. São apenas oito pontos conquistados em onze jogos (com cinco derrotas, quatro vitórias e um empate) e já sob comando do segundo técnico durante o campeonato e terceiro no ano.

Conforme o time vai se complicando na tabela e vendo a possibilidade de voltar à Série A cada vez mais distante, os torcedores são pura reclamação e vão colocando a culpa até em alguns dos ídolos dos últimos anos, entre eles o goleiro Fábio, o zagueiro Léo e o volante Henrique - que fizeram parte da equipe rebaixada - e Marcelo Moreno, a badalada contratação da Raposa na temporada.

Mas se de um lado o inferno, os rivais estão aproveitando toda e qualquer oportunidade para zoar o Cruzeiro. Derrotas vexatórias, escândalo atrás de escândalo nos bastidores, vídeos desenterrados e até o centenário do clube são materiais para o zoação e para reabastecer a coleção de memes do mundo do futebol.

Após mais uma derrota, os rivais, claro, não perdoaram, e até alguns cruzeirenses, de saco cheio, entraram na zoação. Veja alguns dos melhores memes após o revés de 1 a 0 para o Avaí, dentro do Mineirão.

🌈BILHETE DO DIA: O CRUZEIRO VAI PRA SÉRIE C🌈 — GALO DA DEPRESSAO (@depreatleticomg) September 26, 2020

Tava pensando em fazer uma viagem pro Havaí, alguém me indica um Cruzeiro? 👀🤔🤭 — SÉRIE C (@SerieC_) September 26, 2020

Cruzeiro 0 x 1 Avai pic.twitter.com/vJOOD4Ml3I — Sábio Mineiro (@SabioMineiro) September 26, 2020

O Cruzeiro vai subir? Avai kkkkkkkkkkkm — Nn🅰️bru (@brunnag33) September 26, 2020

"FIM DE JOGO PELA SÉRIE B: CRUZEIRO 0X1 AVAÍ"



Eu: pic.twitter.com/I4Vfd5lhC1 — ✠Estagiário do VASCO✠ 😷 (@EstagiarioVasco) September 26, 2020

O Cruzeiro, ex-grande de MG, só não perde quando não joga. — Milton Neves (@Miltonneves) September 26, 2020

para de dizer que o cruzeiro vai pra série c, cruzeiro não é galo meu rapaz pic.twitter.com/11L5Z47XSN — Ramonismo (@oramonmendes) September 26, 2020

Fala Zezé, boa noite cara! 👀 @Cruzeiro — SÉRIE C (@SerieC_) September 20, 2020

“Cruzeiro vai subir pra Série A”



AVAI KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/93dNQedotD — Bola Fora (@oficialbolafora) September 26, 2020

Se tem um jogador que representa demais o cruzeiro é o Moreno.



Ele é a cara do time. pic.twitter.com/RIjHbawuRS — Sr. Omar (@GiscardRichard) September 26, 2020

Trabalha a semana inteira

Chega sexta feira

Conta os minutos pras 18 horas

Acaba o expediente

Bora pra casa abrir uma gelada

Sextou com breja na mão

Chega 21 horas

Começa o jogo

Gol do Avai

Termina o jogo

Cruzeiro 0 x 1 Avaí

Vai dormir pistola

E segunda recomeça tudo de novo — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) September 26, 2020