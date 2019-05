Cruzeiro na mira da polícia: o que se sabe sobre a investigação por lavagem de dinheiro

Reportagem apurou transações ilícitas realizadas pela cúpula celeste em 2018; vice de futebol é considerado principal responsável

O é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documento particular em investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais.

A apuração está focada na gestão do presidente Wagner Pires de Sá. Segundo a reportagem da Globo, que teve acesso ao balancete contábil do clube, 15 pessoas já foram ouvidas para prestar esclarecimentos sobre transações e pagamentos suspeitos feitos pela equipe em 2018.

A suspeita é de que o Cruzeiro tenha alcançado o déficit de cerca de meio bilhão de reais por conta de empréstimos não quitados e salários superfaturados de dirigentes. Itair Machado é indiciado como principal envolvido no esquema.



Dinheiro da premiação de torneios como o da Copa do estariam relacionados ao esquema de lavagem de dinheiro no Cruzeiro (Foto: Getty Images)

Apesar disso, Pires de Sá rebate todas as acusações e diz que elas fazem parte de uma 'jogada da oposição'.

"Adversários derrotados no pleito têm insistido, nos bastidores, em tentar tumultuar o ambiente do Cruzeiro, com o auxílio de um pequeno grupo, plantando notícias junto a alguns profissionais da mídia nacional, que infelizmente têm acreditado em tais conteúdos", declarou o presidente em trecho da nota oficial divulgada na noite do último domingo (26).

As violações, se comprovadas, infringem os estatutos da Fifa e CBF, além de serem consideradas crimes fiscais.