Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Cabulosas defendem invencibilidade de sete jogos, mas Fla precisa vencer para se consolidar na competição

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025. A partida será disputada no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, com transmissão ao vivo pelo Sportv 2, na TV por assinatura e pelo Prime Video (clique aqui e confira a programação diária).

A Raposa soma 19 dos 21 pontos possíveis até aqui no Brasileirão Feminino, ocupando a vice-liderança da tabela, atrás apenas da Ferroviária pelo saldo de gols inferior. A equipe mineira vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino na última rodada e sofreu apenas uma derrota no ano até agora: para o Corinthians, na semifinal da Supercopa do Brasil, por 1 a 0.

Embora ainda não esteja entre os primeiros colocados da tabela, o Fla venceu seu último compromisso e ocupa atualmente a oitava posição, que, no momento, garante vaga nas quartas de final do campeonato. As cariocas somam três vitórias, três derrotas e um empate até aqui, além do título da Copa Rio Feminina, conquistado na semana passada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense na final.

No Brasileirão da modalidade do ano passado, o Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro e venceu o confronto direto por 2 a 1. Em 2023, mais uma vitória mineira, dessa vez por 3 a 1 em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Camila; Paloma Maciel, Haas e Isabela; Bedoya, Pri Back, Gaby Soares e Marília; Gisseli, Byanca Brasil e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Desfalques

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?