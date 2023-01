Cruzeiro faz proposta por Gabriel Suazo, lateral esquerdo ex-Colo-Colo

Clube mineiro apresentou oferta por lateral esquerdo de 25 anos, que está livre no mercado da bola. São Paulo e Fortaleza também tentaram jogador

O Cruzeiro apresentou proposta por Gabriel Suazo, chileno que atua como lateral esquerdo e meio-campista, no mercado da bola, como soube a GOAL.

A oferta, até o momento, não foi respondida pelo estafe do jogador, que é lateral esquerdo de origem. O clube mineiro tenta um acordo em definitivo com o atleta para repor a saída de Matheus Bidu, que se acertou por empréstimo com o Corinthians no mercado da bola.

O jogador de 25 anos, revelado pelas divisões de base do Colo-Colo, ficou livre do contrato com o clube do Chile em 31 de dezembro passado e recebeu contatos de outros brasileiros na atual janela de transferências. Fortaleza e São Paulo também fizeram proposta pelo jogador, mas tiveram as investidas negadas.

Os cearenses queriam a contratação do lateral esquerdo para a vaga de Juninho Capixaba, que acertou a transferência para o Red Bull Bragantino. O Tricolor paulista, por outro lado, tenta suprir a saída de Reinaldo, que não teve o contrato renovado no Morumbi.

O atleta, inclusive, trocou de empresário no mercado da bola depois que soube das negativas aos brasileiros. Ele trabalhava com o chileno Alan Silberman e, agora, é agenciado por Fernando Felicevich, que é um dos principais nomes no ramo na América do Sul.

Gabriel Suazo fez 38 partidas pelo Colo Colo na temporada passada, somando 3.246 minutos em campo. No período, marcou três gols e se responsabilizou por cinco assistências.