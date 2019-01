Cruzeiro faz brincadeira e anuncia contratações de Rodriguinho e Dodô em caça-palavras

Meia assinou contrato de três anos, enquanto lateral foi emprestado pela Sampdoria até o final do ano

O Cruzeiro resolveu inovar e fez uma brincadeira com um caça-palavras para anunciar as contratações do lateral-esquerdo Dodô e do meia Rodriguinho, que foram encontrados na horizontal na terceira e na sétima linha, respectivamente.

Falaí, Nação Azul!



Desafio pra vocês! Os nomes que vocês encontrarem nesse caça-palavras serão os reforços do #Cruzeiro para a temporada.



Comenta aí quais nomes vocês encontraram! 🔵⚪️🦊#NasBatalhasComOCruzeiro pic.twitter.com/l49acK42iJ — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 23 de janeiro de 2019

Rodriguinho, que se destacou nas últimas temporadas no Corinthians, estava no Pyramids, do Egito, desde a metade do ano passado. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato.

Já Dodô, revelado nas categorias de base do Timão e que atuou no Santos em 2018, foi emprestado pela Sampdoria, da Itália, até o final do ano. Ao término do período, a Raposa terá a opção de comprar o jogador.