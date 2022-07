Cruzeiro encaminha contratação de Marquinhos Cipriano por empréstimo

Mineiros têm acordo verbal com o jogador, que está prestes a deixar o Shakhtar Donetsk por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia

O Cruzeiro encaminhou a contratação de Marquinhos Cipriano por empréstimo no mercado da bola. O atacante chega à Toca da Raposa II até julho de 2023, cedido pelo Shakhtar Donetsk. A informação sobre o negócio foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela GOAL.

A contratação do atleta, que atua pelos lados do campo, é um desejo de Paulo Pezzolano. O técnico já havia solicitado à cúpula a procura de um nome para a posição — Clayson era uma alternativa, mas a questão financeira inviabilizou o negócio. A ideia da cúpula cruzeirense era gastar no máximo R$ 100 mil mensais por um reforço da posição, conforme apurado pela GOAL.

Com folha salarial atualizada em R$ 3 milhões por mês, o clube tem um novo teto salarial: a ideia era gastar no máximo R$ 3,1 milhões mensais. Cipriano, que chega ao clube por empréstimo, se adéqua às exigência da cúpula de Ronaldo Fenômeno.

Marquinhos Cipriano, que tem acordo verbal com o Cruzeiro, chega à Toca da Raposa II sem empecilhos por causa da tensão vivida entre Rússia e Ucrânia. O conflito bélico faz com que o atacante tenha o contrato suspenso pela Fifa até julho de 2023.

Curiosamente, o compromisso do atleta com o Shakhtar Donetsk se encerra ao fim da próxima temporada europeia. Posteriormente, ele ficará livre para assinar com outro clube do futebol mundial.

Aos 23 anos, Marquinhos Cipriano chegou ao Shakhtar negociado pelo São Paulo — a transferência ococrreu em julho de 2018. No período na Europa, foi emprestado ao Sion, da Suíça, mas não teve muitas oportunidades. Ele deve receber mais chances na mudança para o Cruzeiro.