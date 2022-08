Cruzeiro encaminha contratação de Lincoln

Atacante ex-Flamengo chega por empréstimo na Raposa

O Cruzeiro está próximo de fechar com mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Lincoln, de 21 anos, que estava no Vissel Kobe, do Japão.

Como soube a GOAL, o negócio foi encaminhado por empréstimo. O Cruzeiro ainda tem a opção de compra no final do vínculo, com valores mantidos em sigilo.

Getty

O Cruzeiro venceu a concorrência de clubes do Brasil e do exterior para fechar com o atacante. Lincoln não estava com tanto tempo de jogo no Japão e queria mais oportunidades dentro de campo.

Na atual temporada, Lincoln disputou apenas 13 jogos e anotou três gols. Na anterior, fez 18 jogos e anotou um tento.