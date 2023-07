Cruzeiro x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (16), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Coritiba na manhã deste domingo (16), a partir das 11h (de Brasília), no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Cruzeiro aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 21 pontos conquistados, e tenta ingressar no G-6.

Do outro lado, o Coritiba também tenta manter a sequência de vitórias para deixar a zona de rebaixamento. No momento, aparece na 18ª posição; com 10 pontos, três a menos que o Bahia, primeira equipe fora do Z-4.

Para o confronto, o técnico Thiago Kosloski pode ter as estreias dos atacantes Edu e Diogo Oliveira, enquanto o goleiro Gabriel Vasconcelos e os volantes Matheus Bianqui e Andrey voltam de suspensão.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 23 vitórias, contra 12 do Coritiba, além de 14 empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, a equipe mineira venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Oliveira (Neris), Castán e Marlon (Kaiki); Jussa, Machado e Vital; Wesley, Stênio e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Kuscevic e Jamerson; Fransérgio, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Cruzeiro

Walisson e Daniel Junior seguem no departamento médico.

Coritiba

Thiago Dombroski, Liziero e Willian Farias machucados, são desfalques, assim como Henrique e Alef Manga, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?