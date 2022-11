Cruzeiro faz consulta por Juan Quintero, do River Plate

Jogador do River Plate quer receber US$ 100 mil livres de impostos por mês em possível transferência para o futebol brasileiro

O Cruzeiro fez uma consulta para tentar a contratação de Juan Fernando Quintero, hoje no River Plate, como soube a GOAL. Os valores, porém, são elevados para os padrões atuais dos mineiros.

A gestão de Ronaldo Fenômeno procurou o estafe do meio-campista colombiano com o intuito de escutar quais as condições para que ele se transfira para o futebol do Brasil.

A pedida financeira é de US$ 100 mil (R$ 518,7 mil na cotação atual) livres de impostos por mês. O valor está acima do que o clube pretende pagar aos atletas na próxima temporada, mesmo com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

O teto salarial será ampliado, mas a ideia é pagar cerca de R$ 300 mil mensais aos jogadores que quiserem se transferir para a Toca da Raposa II.

A solicitação do atleta não é o único impasse para uma possível transferência de Juanfer Quintero ao Cruzeiro. O colombiano de 29 anos pertence ao Shenzhen FC, da China, e tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023.

A saída em definitivo do futebol chinês demanda o pagamento de uma taxa de transferência de US$ 2 milhões (R$ 10,37 milhões). O River Plate, clube com o qual ele tem contrato de empréstimo até o fim de 2022, está disposto a desembolsar o valor. O Cruzeiro, por outro lado, não reúne condições de pagar o montante exigido.

Juan Fernando Quintero fez 36 partidas pelo River Plate nesta temporada, com sete gols marcados e oito assistências. O atleta soma 1.523 minutos em campo pela equipe em 2022.