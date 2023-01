Al Wasl cede, e Cruzeiro busca acordo pelo atacante Gilberto

Mineiros fizeram a primeira proposta pelo centroavante de 33 anos ainda no fim de 2022 e tentam avançar nas negociações pela liberação do Al Wasl

O Cruzeiro tenta avançar nas tratativas pelo centroavante Gilberto, que defende as cores do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, como soube a GOAL. A situação é mais favorável neste momento, com os árabes aceitando conversar pela liberação do jogador. A informação sobre a tentativa de contratar o atacante foi divulgada em primeira mão pela reportagem no fim do ano passado.

Os mineiros já fizeram uma primeira investida pelo atacante, que tem contrato até 30 de junho de 2023, e tentam a liberação imediata, sobretudo após a saída de Edu, antigo titular da posição. Na tentativa inicial, o Al Wasl parecia irredutível em relação à saída antecipada do brasileiro. No entanto, o clube já topa falar sobre o assunto.

O desejo da diretoria cruzeirense é ter o atacante de 33 anos de forma imediata no mercado da bola. O Al Wasl não gostaria de perdê-lo antes do fim do contrato, mas já sabe do desejo do jogador de voltar ao Brasil — ele, inclusive, foi oferecido ao Grêmio e a outros clubes do país no fim de 2022.

Gilberto é um nome que agrada ao departamento de futebol do Cruzeiro e ao técnico Paulo Pezzolano. O uruguaio deu aval para a chegada do atacante à Toca da Raposa II nesta temporada.

A cúpula cruzeirense acredita que pode avançar nas tratativas pelo atleta, que tem passagens por Inter, Vasco, São Paulo e Bahia, ainda em janeiro deste ano. O clube conta com o sinal positivo do jogador para voltar ao Brasil.

Nesta temporada, o centroavante de 33 anos esteve em campo em 13 partidas, somando 1.037 minutos em campo. No período, marcou sete gols e se responsabilizou por três assistências para os companheiros.