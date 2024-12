Cruzeiro x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (25), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, o Cruzeiro, com 34 pontos, está a quatro pontos do Vasco, equipe que abre o Z-4.

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo terá os retornos de Wesley, Marlon e Palacios, que cumpriram suspensão na última rodada, mas Ramiro e Bilu seguem fora.

Do outro lado, o Bahia, com os mesmos 34 pontos que o adversário, chega embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão. Vitor Hugo, que não participou da vitória contra o Fortaleza por 2 a 0 devido a um corte no rosto, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Matheus Jussa, Lucas Silva; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Zé Ricardo.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo, Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe; Thaciano, Cauly, Biel; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Cruzeiro

Ramiro e Bilú estão no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?