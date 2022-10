Cruzeiro assina com Anderson, goleiro reserva do Athletico-PR

Clube tem o titular Rafael Cabral e outros dois nomes para a posição. Anderson, hoje no Athletico-PR, será contratado em definitivo

O Cruzeiro firmou pré-contrato com o goleiro Anderson, reserva do Athletico-PR, como soube a GOAL com uma fonta ligada a Ronaldo Fenômeno. O atleta assinará em definitivo com os mineiros.

Aos 24 anos, o atleta tem vínculo com o Furacão até 31 de dezembro de 2022. O jogador, revelado pelas divisões de base do Palmeiras, já aceitou a oferta vinda do clube mineiro para atuar em Belo Horizonte a partir da próxima temporada.

Anderson é esperado na Toca da Raposa II a partir de janeiro de 2023. O atleta será reserva de Rafael Cabral no clube mineiro. A contratação está definida há alguns dias, como apurado pela reportagem com pessoas ligadas à atual administração do clube de Belo Horizonte.

Em 2022, Anderson disputou 13 partidas pelo Athletico-PR, com 1.170 minutos. No período, ele ficou seis jogos consecutivos sem sofrer gols. O atleta teve a sua rede balançada em 14 oportunidades.

Hoje, o Cruzeiro de Paulo Pezzolano tem três goleiros. Além de Rafael Cabral, titular da posição, Denivys e Gabriel Mesquita atuam na posição. A diretoria buscava um atleta com mais experiência para a posição.

Depois de três anos na Série B, o Cruzeiro busca um goleiro para atuar na função a partir de 2023. O clube retorna à elite do futebol nacional nesta temporada.