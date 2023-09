Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico mineiro será disputado neste domingo (1), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (1), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Fluminense por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro busca a recuperação para se afastar do risco de rebaixamento. Com 29 pontos, a Raposa faz um campanha irregular no torneio, registrando sete vitórias, oito empates e nove derrotas.

Do outro lado, o América-MG, penúltimo colocado com apenas 17 pontos, segue na luta contra o Z-4. Nos últimos três jogos disputados, foram duas derrotas (RB Bragantino e Vasco) e um empate (com o Cuiabá).

Mais artigos abaixo

Em 265 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 117 vitórias, contra 69 do América-MG, além de 79 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, a Raposa venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris (Lucas Oliveira), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Nikão (Arthur Gomes) e Wesley. Técnico: Zé Ricardo.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Nicolas; Breno, Daniel Borges e Juninho; Rodriguinho, Pedrinho e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Cruzeiro

Wesley Gasolina segue fora

América-MG

Maidana, expulso contra o Vasco, é desfalque, assim como Emmanuel Martínez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?