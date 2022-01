Cruz Azul ajusta oferta e aguarda Flamengo por Leo Pereira

Com uma oferta na mesa do Cruz Azul do México pelo zagueiro Leo Pereira, o Flamengo tenta ganhar tempo enquanto foca na negociação com o Al Hilal pela venda de Michael. O time carioca analisa todos os cenários antes de dar o veredito final aos mexicanos.

Seguno soube a GOAL, o Cruz Azul fez uma oferta ao Flamengo que, num primeiro momento não agradou aos dirigentes. Os mexicanos então fizeram alguns ajustes, mas ainda não tiveram retorno. A proposta é de 5 milhões de dólares (R$ 27,2 milhões na cotação do dia). Além disso, o Rubro-Negro ficaria com 20% de uma futura venda.

Ainda segundo soube a GOAL, a oferta financeira é ótima para Leo Pereira. O jogador vê com bons olhos a transferência, mas não se envolve na decisão da diretoria.

Enquanto isso, o Flamengo analisa o mercado. Com a saída de Bruno Viana, que teve seu contrato de empréstimo encerrado em dezembro, a diretoria já planejava ir ao mercado por uma reposição. Além disso, o técnico Paulo Sousa identificou a necessidade de mais um zagueiro.

Há também outro problema, trata-se de Rodrigo Caio, que se recupera de uma infecção que sofreu no joelho após uma artroscopia feita no final do ano passado. Nas duas últimas temporadas, o jogador realizou menos da metade dos jogos que o Flamengo teve no período.

Logo, caso opte pela venda de Léo Pereira, a diretoria acredita que será necessário trazer dois ao invés de um zagueiro. No aguardo para saber sobre o seu futuro, o zagueiro treina sob o comando do técnico Paulo Sousa, de olho no início da temporada.