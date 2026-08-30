Cruyff dá quatro razões cristalinas para a contratação de Amrabat pelo Ajax

Sofyan Amrabat é oficialmente jogador do Ajax, anunciou o clube de Amsterdã neste domingo. O meio-campista assinou contrato na Johan Cruijff ArenA até o verão de 2028.

Amrabat chega ao Ajax sem custos de transferência. O meio-campista de 30 anos rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe neste fim de semana, como se lê no comunicado oficial do Ajax.

"Estamos muito satisfeitos por termos conseguido contratar Sofyan. Ele é fisicamente forte, tem muita qualidade com a bola e traz ampla experiência internacional. Além disso, conhece bem o campeonato holandês, por isso esperamos que se adapte rapidamente. Com ele, trazemos exatamente o perfil que tínhamos em mente", afirmou o diretor técnico Jordi Cruijff no site do clube.

Cruijff trabalha desde abril na chegada de Amrabat. "Recebi uma mensagem: você ainda tem este número? Olhei, vi a foto de perfil do Jordi e respondi: Jordi Cruijff? Hoje em dia, nunca se sabe", disse o experiente jogador, que atuou pelo Real Betis na última temporada.

"Ele ligou de volta na mesma hora. Tivemos imediatamente uma conversa agradável, de cerca de meia hora", continuou Amrabat no site do Ajax. "A partir daquele momento, houve contato entre nós. Fiquei, sim, surpreso com a ligação dele. Já tínhamos tido contato quando ele estava no Barcelona. Naquela ocasião, a transferência não deu certo."

Amrabat percebeu rapidamente o que Cruijff pretendia com ele no Ajax. "Isso me deixou curioso. Então, sempre mantivemos contato", afirmou o internacional marroquino, que também conversou com o técnico Míchel. "E isso também foi positivo. Em tudo, ficou muito claro que o Ajax me queria. Isso é muito importante para mim. Sou uma pessoa leal e quero retribuir essa confiança."

O reforço quer entrar em ação o quanto antes. "Estou em forma e quero muito jogar. Ajax x PSV já está na minha cabeça há mais tempo. Não disputei partidas ultimamente, mas treinei. No fim das contas, o treinador precisa decidir o que quer. Mas estou pronto."