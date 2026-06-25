Cruijff vende jogador do Ajax da era Mislintat

Branco van den Boomen está prestes a deixar o Ajax. A revista Voetbal International informou nesta quinta-feira que o meio-campista manteve negociações avançadas com o SC Angers sobre uma transferência para o verão. Ele também não precisa comparecer ao primeiro treino do Ajax na preparação para a nova temporada.

Van den Boomen já jogou pelo Angers por empréstimo nos últimos seis meses, o que levou o clube francês a decidir oferecer-lhe um contrato de vários anos. Fontes informaram ao VI que o jogador do Ajax já chegou a um acordo pessoal com o Angers, que terminou em décimo terceiro lugar na Ligue 1 na última temporada.

O Ajax está colaborando na transferência do meio-campista de 30 anos, que, apesar de ter contrato válido até 2027, não tem futuro em Amsterdã. Dessa forma, o clube ainda recebe uma quantia pela transferência do jogador, que havia sido contratado sem custo de transferência em 2023 pelo então diretor técnico Sven Mislintat.

Na época, Van den Boomen foi contratado do Toulouse. Ele conseguiu rapidamente conquistar uma vaga no time titular do Ajax, apesar do período caótico com Mislintat e Maurice Steijn como técnico principal.

A chegada de Francesco Farioli mudou muito para Van den Boomen. O técnico italiano preferiu Jordan Henderson como volante, o que fez com que o meio-campista de Brabante ficasse de lado.

Van den Boomen não entrou em campo na primeira metade da temporada 2025/26 devido a uma lesão persistente. Após a pausa de inverno, seguiu para o Angers, que agora pretende contratar o holandês de forma definitiva.

O meio-campista, que está deixando o Ajax, conquistou o título da Ligue 2 em 2022 durante sua passagem pelo Toulouse, além da conquista da Copa da França um ano depois. Van den Boomen já jogou, entre outros, pelo FC Eindhoven, De Graafschap e sc Heerenveen.