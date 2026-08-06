'Cruijff recebe sinal verde de reforço dos sonhos do Ajax'

O Ajax mira Noa Lang como possível substituto de Mika Godts. Segundo a ESPN, o diretor técnico Jordi Cruijff já conversou com o atacante de 27 anos do Napoli, e cresce internamente no Ajax a confiança de que uma transferência é viável.

Lang está há algumas semanas claramente no radar do Ajax, conta Thijs Zwagerman no programa ESPNTekengeld. O clube já havia demonstrado interesse porque levava em conta uma possível saída de Godts, que, ao que tudo indica, deve se transferir para o Paris Saint-Germain.

Inicialmente, Lang teria adotado uma postura mais cautelosa. “Lang reagiu de forma cautelosa naquele momento e também parecia querer considerar outras opções, mas agora ele está cada vez mais convencido pelo plano do Ajax”, disse Zwagerman.

O ponta-esquerda também já conversou com o diretor técnico Jordi Cruijff. “Houve uma conversa com Jordi Cruijff, e o Ajax também ainda deve representar para ele uma unfinished business”, afirmou o Tekengeld.

Lang passou por parte das categorias de base do Ajax, mas no time principal não foi além de catorze partidas oficiais. Via Club Brugge, ele chegou ao PSV, que depois o vendeu ao Napoli.

Na segunda metade da última temporada, Lang atuou por empréstimo no Galatasaray. “No fim, ele teve um impacto muito importante por lá e também era muito bem quisto no grupo”, disse Yordi Yamali, que viu o atacante atuar com frequência na Turquia.

O Galatasaray tinha uma opção de compra de 35 milhões de euros, mas não a exerceu. O Napoli já teria reduzido o preço pedido para cerca de 25 milhões de euros, enquanto uma operação de empréstimo com opção de compra também seria discutível.

Essa opção pode se transformar em uma compra obrigatória sob determinadas condições. “No Ajax, há confiança de que esse negócio pode ser fechado. Ainda não é uma situação definida, mas está claro que Lang é o sucessor dos sonhos de Godts”, concluiu Zwagerman.