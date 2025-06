Croácia x República Tcheca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (9), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Croácia e República Tcheca se enfrentam nesta segunda-feira (09), às 15h45 (de Brasília), na Opus Arena, em Osijek, pela quarta rodada do grupo L da Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

A Croácia deu o pontapé nas Eliminatórias com um passeio de 7 a 0 sobre Gibraltar, mas agora encara um desafio bem mais complexo. Com Luka Modric à disposição e um elenco acostumado a decisões, os croatas sabem que uma vitória sobre a República Tcheca pode encaminhar a liderança do grupo. A equipe de Zlatko Dalic confia na força do seu meio-campo e na consistência em casa, onde não perde há quatro jogos, para frear o embalo do adversário.

Já a República Tcheca chega embalada por três vitórias em três jogos, mas ciente de que a prova de fogo começa agora. A seleção comandada por Ivan Hasek lidera o grupo com autoridade, mas venceu apenas adversários de nível mais baixo até aqui. A missão em Osijek é mostrar que pode competir com seleções do primeiro escalão, algo que exigirá mais consistência defensiva e inspiração de Patrik Schick no ataque.

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Majer; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic

República Tcheca: Kovar; Coufal, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Cerny, Sulc, Provod; Schick. Técnico: Ivan Hasek

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

República Tcheca

Adam Hlozek é dúvida por lesão.

Quando é?