Críticas pesadas à nova medida da KNVB: "Simplesmente abuso de poder!"

O ministro da Justiça e Segurança, David van Weel, anunciou na semana passada que partidas de futebol serão imediatamente encerradas de forma definitiva quando torcedores jogarem ou dispararem fogos de artifício no gramado ou em direção a outras arquibancadas. Valentijn Driessen escreve em sua coluna noDe Telegraafque, com isso, abre-se espaço para abuso de poder.

"O exemplo da punição coletiva foi adotado pelo ministro Van Weel, por prefeitos de cidades com clubes profissionais em seus municípios, pelo Ministério Público, pela polícia e pela KNVB", escreve Driessen. "A indignação com essa punição coletiva extrema é compartilhada por torcedores de forma ampla. E com razão. Essa medida, aparentemente enérgica, ultrapassa todos os limites", avalia o jornalista crítico.

Driessen tem pouca compreensão sobre mandar 50 mil torcedores para casa na Johan Cruijff ArenA ou no De Kuip. "A punição coletiva, então, não tem qualquer proporção com o fato cometido. É incompreensível que os idealizadores tenham surgido com uma medida tão desproporcional."

"Como a KNVB e os clubes foram colocados contra a parede, isso é simplesmente abuso de poder por parte do governo. Porque esse sinal idiota não tem nada a ver com direito e justiça."

"Os clubes profissionais precisam unir forças e defender seus torcedores decentes, além de contestar o protocolo mais rígido da KNVB. Esse grau de injustiça é indefensável. Por que uma punição proporcional, que salta aos olhos, é ignorada e mal aplicada pelo trio local: prefeito, procurador-chefe e chefe de polícia?", questiona o colunista de Westland.

Driessen não entende por que a KNVB não manda esvaziar apenas o setor em questão. "O argumento de que isso pode ser alvo de abuso por torcedores aleatórios não se sustenta. Porque isso também se aplica ao protocolo mais rígido de paralisação imediata, independentemente de quem seja o responsável por jogar ou disparar fogos de artifício."

O colunista de 63 anos considera notável que as partes responsáveis, em seu plano de medidas punitivas, ignorem a possibilidade de esvaziar um setor. Ele também sugere a perda de pontos para o clube cujos torcedores forem responsáveis pela paralisação de jogos da Eredivisie.