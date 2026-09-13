Crítica a Sem Steijn cai mal: "Isso pode me deixar irritado"

Daan Rots saiu em defesa de Sem Steijn no Goedemorgen Eredivisie da ESPN. O jogador do Feyenoord recebeu muitas críticas após o duelo com o FC Barcelona (derrota por 5 a 1) por causa da comemoração depois de seu gol, que fez o 4 a 1 no Camp Nou.

Rots é da opinião de que, independentemente do adversário, o placar deve ser sempre o menor possível. "Mas 5 a 1… E eu vi alguns bons momentos e meu amigo (Steijn, red.) marcou. Então achei tudo muito bonito de ver."

O apresentador Milan van Dongen acrescenta imediatamente que nem todo mundo gostou da comemoração do gol de honra. "Isso até me deixa um pouco irritado", diz o atacante do FC Twente. "É o Camp Nou. Aquela coisa com o pai dele ali não te deixa feliz ao ver?"

O pai, Maurice Steijn, marcou em 1996 pelo ADO Den Haag contra o FC Barcelona na disputa da Residentie Cup (vitória por 1 a 0). Trinta anos depois, o filho também marcou contra os catalães.

"Ele está em uma situação difícil. Nem sempre joga, embora tenha sido contratado na temporada passada como uma das contratações mais caras da história do Feyenoord. Se ele entra e ainda assim mostra algo, além de marcar no Camp Nou, eu entendo muito bem que ele fique muito feliz com isso", disse Rots.

Mario Been acompanha as palavras do jogador do Twente. "Ele foi contratado por muito dinheiro, o que eu ainda considero uma excelente escolha, só que lidou com muitas lesões. Se então você pode voltar a jogar, e ainda por cima no estádio dele… Então, para um garoto como esse, é uma vitória pessoal fazer um gol assim."

Steijn parece mais uma vez ter de se contentar com um papel de reserva sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst. "Eles sempre dizem que com um novo treinador você começa do zero", afirma o jogador de Twente, de 25 anos. "Você nunca sabe se realmente é assim. No caso do Sem, na minha opinião, não é que ele tenha realmente tido chance nos grandes jogos. Eu o acho terrivelmente bom. Acho que, se você o colocar para jogar, ele vai marcar no mínimo quinze gols para você", concluiu Rots.