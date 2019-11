Cristo Redentor “veste” camisa de R$ 100 mil do Flamengo

O cartão postal do Rio de Janeiro teve iluminação da camisa do Rubro-Negro na véspera da decisão da Libertadores

Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor “vestiu” a camisa do nesta sexta-feira (22), véspera da final da Libertadores da América do clube carioca contra o .

A imagem repercutiu bastante nas redes sociais e foi uma ação da Adidas, fabricante do material esportivo do Flamengo. Entre a autorização para usar a estátua e a utilização do sistema de projeção de luz, a empresa alemã gatou cerca de R$ 100 milhões de euros.