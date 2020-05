Cristiano Ronaldo vira 'mito' e 'deus' em pedido de time da terceira divisão

O Olhanense joga a terceira divisão e teve que recorrer ao astro como último recurso para tentar a promoção para a Segunda Liga

Chamado de "deus do futebol português" e "elevado detentor dos valores deste esporte", Cristiano Ronaldo foi convocado, como uma espécie de "super-herói", para tentar corrigir uma suposta injustiça: a não-promoção do Olhanense, da terceira divisão portuguesa, para a Segunda Liga.

Não entendeu? Nós te explicamos: o formato de disputa da terceirona de divide os clubes em quatro setores. Ao final, os dois melhores de cada um dos setores jogam em mata-mata para disputar duas vagas para a segunda divisão. Se a temporada tivesse continuado, o clube estaria classificado para estes playoffs. Porém...

Devido a pandemia do coronavírus Covid-19, o Campeonato de Portugal - nome pela qual a terceira divisão é chamada - foi encerrada prematuramente. Como solução, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu promover os dois times com mais pontos, independente dos seus setores. Assim, o Olhanense, líder em seu grupo, ficou de fora.

A decisão da FPF irritou, e muito, a direção do Olhanense. O tradicional clube, que já passou 20 temporadas na elite do futebol do país e chegou até a ser campeão nacional antes da formação da chegou a anunciar que, caso a decisão seja confirmada, a equipe abandonará o esporte profissional.

O Olhanense não se conforma com a decisão que impede o clube disputar o acesso à Liga 2, na próxima temporada. Agora, numa carta publicada nas redes sociais e assinada por todo o elenco, o clube algarvio pede ajuda a… Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/XA9FHBAs4X — País do Futebol ( de 🏡) (@futebol_pais) May 19, 2020

Como último recurso, o elenco decidiu apelar ao senso de justiça de Cristiano Ronaldo, ídolo máximo da atualidade em Portugal, lhe enviando uma carta para pedir que o astro utilize sua influência para ajudar nesta situação. O clube até chegou a lembrar que um de seus amigos começou a carreira na cidade de Olhão.

O argumento do Olhanense é de que, como durante toda a temporada, a equipe se preocupou em brigar para conquistar a vaga no mata-mata, não seria justo os tirar a possibilidade de subir para a segunda divisão comparando sua pontuação com a de clubes de outros setores. A equipe também aproveitou para lembrar algumas proezas que alcançou durante o ano, como o maior número de gols em Portugal e que um de seus laterais chegou à seleção sub-20.

A carta termina afirmando que, caso a decisão não seja revertida, seria uma afronta ao "futebol verdadeiro", e como consequência, menos heróis apareceriam para o futuro do futebol português. Além disso, faz um apelo a Cristiano, pedindo para que ele os ajude a conquistar justiça.

Se o craque vai responder, ainda não se sabe - e nem é possível saber se ele conseguiria reverter a decisão da FPF. Pelo menos, com a tal carta, o Olhanense já conseguiu, com o perdão do trocadilho, levar mais olhos para a situação polêmica que o time enfrenta.