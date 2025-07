Cristiano Ronaldo vai jogar além de 2027? "A lógica é diferente para ele", diz ex-companheiro

Cristiano Ronaldo pode, após renovar com o Al Nassr, estender sua carreira além de 2027, segundo ex-companheiro de equipe

O QUE ACONTECEU

O craque português Cristiano Ronaldo assinou um novo contrato de dois anos com o Al Nassr, da Liga Saudita, que o levará além do seu 42º aniversário. Com muita lenha para queimar no futebol de clubes, CR7 também é esperado como uma das grandes atrações nas finais da Copa do Mundo de 2026.

O CONTEXTO

O português persegue a meta de alcançar mil gols na carreira e, enquanto estiver em forma e motivado para competir no mais alto nível, deve adiar quaisquer planos futuros — incluindo a possível transição para cargos fora das quatro linhas, como a propriedade de clubes.

O QUE SAHA DISSE

Questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo ainda assinar mais um contrato no futuro, o ex-companheiro de Manchester United, Louis Saha, afirmou à Coin Poker: “Com Cristiano Ronaldo, ninguém sabe. Está sempre nas mãos dele. Ele continua provando ao mundo que ainda é um jogador de elite — não apenas com o Al Nassr, mas também com a seleção de Portugal. Ver ele levantar o troféu da Liga das Nações foi incrível.”

“A lógica é diferente com esse cara. Pensando na Copa do Mundo, acredito que ele já está se preparando para estar lá. Eu adoraria vê-lo nesse palco novamente. Acho que ele foi inteligente ao não disputar o Mundial de Clubes. Fisicamente, seria arriscado para um jogador da estatura dele. Não sabemos o quanto isso representa financeiramente, mas em termos de preparação, ele fez a escolha certa.”

“Para quem quer assistir à melhor Copa do Mundo possível, é ótimo que ele tenha se preservado. Cristiano Ronaldo ainda entrega grandes atuações e estará o mais preparado e competitivo possível no Mundial.”

VOCÊ SABIA?

Cristiano Ronaldo revelou que evitou disputar o Mundial de Clubes justamente para estar 100% fisicamente para a temporada 2025/26 — que terá como ponto alto a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ao ser perguntado se o camisa 7 — com 138 gols pela seleção — poderia terminar como artilheiro em mais um torneio da Fifa, Saha respondeu: “Com Cristiano, nada é impossível. Portugal vive um grande momento e conta com apoio massivo. É claro que é preciso uma dose de realismo: eles não são os favoritos, e Cristiano Ronaldo talvez não consiga atuar a cada três dias. Aos 41 ou 42 anos, a recuperação não é mais a mesma — ele precisa de mais tempo.”

“Mas eu confio nele. Cristiano Ronaldo sempre encontra um jeito de se superar. Ainda é extremamente perigoso no ataque, e é maravilhoso vê-lo em ação. Com Lionel Messi atuando nos EUA, também dá para admirar sua trajetória, mas já disse antes e repito: o que ele fez no futebol, para mim, eclipsa o Messi.”

O QUE VEM AÍ PARA RONALDO?

Embora ainda não tenha conquistado a Copa do Mundo — título que seu eterno rival Lionel Messi possui —, Cristiano Ronaldo chega confiante à reta final da carreira. Após vencer a Liga das Nações em 2025, Portugal é cotado como uma das seleções fortes para o torneio em junho, com seu capitão e camisa 7 pronto para liderar mais uma vez pelo exemplo.