Cristiano Ronaldo superou Pelé como maior artilheiro da história em jogos oficiais?

Atacante português marcou dois gols na vitória da Juventus sobre a Udinese e voltou a figurar entre os que, em tese, teriam 'superado' Pelé

No primeiro domingo de 2021, o mundo do futebol reviveu um burburinho sobre quem teria marcado mais gols em jogos oficiais. Isso porque Cristiano Ronaldo conduziu a a uma importante vitória sobre a marcando dois gols. Por algumas contas e estatísticas, CR7 agora é o jogador que mais gols marcou em partidas oficiais.

A verdade é que mexer com números que envolvam períodos em que quase não havia registros formais e havia pouca transmissão das partidas dificulta bastante a missão de encontrar o maior goleador 'de jogos oficiais' da história.

Isso porque, de acordo com algumas listas, como a da RSSSF, o maior artilheiro da história é Josef Bican com 805 gols. Entretanto, não há confirmação oficial sobre essas informações passadas e em outras estatísticas, como a da revista Placar, por exemplo, o artilheiro tcheco conta com 636 bolas nas redes.

Portanto, apontar quem fez o maior número de gols em partidas chamadas oficiais é uma tarefa bastante complicada e nebulosa. Por exemplo, o site Futedados e a RSSSF colocam Pelé com 767 gols oficiais, enquanto o estatístico Rodolfo Rodrigues aponta que o Rei balançou as redes 762 vezes segundo este critério. Casos assim mostram a complexidade da missão que é pontuar com certeza a quantidade de gols marcados para jogadores mais antigos.

Aqui na Goal, seguimos os índices atualizados praticamente todos os dias, e usamos como base os números da Revista Placar publicada em abril de 2019. Com essa referência, então, Cristiano Ronaldo superaria Pelé em número de gols marcados em jogos oficiais, se tornando, assim, o maior artilheiro da história dos 'jogos oficiais'.

Pelé anotou, segundo esta conta, 757 gols e Cristiano Ronaldo estabeleceu nesse domingo (3) o número de 758 bolas na rede. A ilustre lista do top 10 ainda conta com nomes como Romário, Lionel Messi, Gerd Müller e muitas outras lendas do mundo do futebol.

Parte da polêmica sobre os gols marcados por Pelé está no antigo Campeonato Brasileiro de seleções, que era considerado competição oficial pela entidade que regulava o esporte brasileiro na época (a CBD). Os seis gols marcados pelo selecionado paulista levariam o Rei do Futebol a 763 gols em jogos oficiais.

A obsessão por superar os números de Pelé parece ter se tornado a grande sensação e obsessão do futebol europeu. Há poucos dias, Lionel Messi ultrapassou a marca de mais gols marcados por um único clube, que pertencia ao Rei. Agora foi a vez de Cristiano Ronaldo.

O que se observa, entretanto, é que Pelé continua sendo a régua usada para medir a importância de um jogador da atualidade dentro do contexto futebolístico. Agora, na resposta à pergunta sobre quem seria o maior goleador do futebol em todos os tempos, a única certeza ainda é a incerteza.