Cristiano Ronaldo sente, na Juventus, gosto amargo inédito na carreira

O português jamais havia perdido duas finais seguidas nos tempos de Real Madrid, Manchester United ou Sporting

Cristiano Ronaldo não teve boas atuações com a nas duas partidas realizadas na retomada do futebol italiano após a paralização por causa da Covid-19: pênalti perdido contra o , na semifinal da Copa , e atuação tímida na final perdida contra o Napoli, na última quarta-feira (17), em duelos que tiveram transmissão exclusiva no DAZN.

A exibição de CR7 - que nem chegou a bater pênalti nas cobranças alternadas - na final contra os napolitanos foi criticada por fãs de futebol. Em entrevista concedida após a derrota, o técnico Maurizio Sarri disse considerar normal este retorno irregular não apenas de Cristiano, mas de outros jogadores.

Por mais raro que seja, o craque português já passou por períodos em que teve duas atuações apagadas em sequência. A novidade ficou por uma marca que ele jamais havia experimentado: perder duas finais consecutivas.

No final de 2019, a Juventus já havia sido derrotada pela na – jogo que reúne os respectivos campeões de e Copa Itália. Naquela ocasião, os romanos bateram os turineses por 3 a 1 em duelo único realizado na .

Uma outra curiosidade é que a Velha Senhora perdeu a sequência de quatro títulos de Copa Itália consecutiva, que teve entre 2014 e 2018, justamente nas últimas duas temporadas, campanhas nas quais já contava com CR7 no elenco.

Entretanto, a Juventus, atual campeã italiana, segue na ponta da tabela da Serie A e enfrenta o na próxima segunda-feira (22). Ainda que o sonho maior ainda seja a , torneio que é a especialidade de Cristiano Ronaldo, podemos imaginar que o craque português esteja enfurecido para dar a resposta depois de sentir um gosto amargo que até então era inédito em sua vitoriosa carreira.