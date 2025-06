Cristiano Ronaldo revela motivo para escolher ficar no Al Nassr apesar de ofertas de times do Mundial de Clubes

Astro português diz que priorizou descanso e preparação para temporada longa, com foco no clube saudita e na seleção de Portugal

O QUE ACONTECEU?

Cristiano Ronaldo renovou contrato com o Al Nassr e garantiu que continuará sendo o atleta mais bem pago do mundo, mesmo após o fim do vínculo anterior com o clube saudita.

O CONTEXTO

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo chegou a ser cotado para deixar o Al Nassr por conta da frustração com a falta de títulos expressivos nos últimos dois anos e meio. Apesar disso, decidiu ficar.

Mais artigos abaixo

Getty

VOCÊ SABIA?

Clubes da América do Sul e da Europa que disputam o Mundial de Clubes nos EUA demonstraram interesse em contar com o craque, mas ele optou por aproveitar as férias ao lado da parceira Georgina Rodríguez e dos filhos.

O QUE RONALDO DISSE

Em entrevista à comunicação oficial do Al Nassr, CR7 explicou sua decisão:

“Recebi algumas ofertas para jogar no Mundial, mas preferi descansar bem e me preparar, porque esta temporada será longa, com a Copa do Mundo nofim da temporada. Quero estar pronto tanto para o Al Nassr quanto para a seleção. Por isso, joguei só a final da Liga das Nações e ignorei o resto. Amo estar neste clube.”

Getty

O QUE POR AÍ PARA CR7?

O novo contrato de CR7 vai até depois de ele completar 42 anos. O objetivo do astro agora é alcançar a marca de 1.000 gols na carreira e liderar Portugal rumo ao título da Copa do Mundo de 2026.