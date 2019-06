"Cristiano Ronaldo quer James na Juventus", diz Matthaus

Jogador da Seleção Colombiana passou duas temporadas por empréstimo no Bayern de Munique, mas pode se transferir novamente nesta janela

Cristiano Ronaldo quer se reunir com o ex-companheiro do James Rodriguez na , afirma Lothar Matthaus.

Espera-se que o craque internacional da esteja em atividade neste verão.

Ele passou as duas últimas temporadas emprestado ao de Munique, campeão da , do Real Madrid.

Zinedine Zidane permitiu que James deixasse a capital espanhola para a , e o francês está de volta ao comando dos Blancos.

Outra transferência agora é esperada, com o jogador de 27 anos já tendo confirmado que ele não retornará à Arena Allianz.

Uma mudança para a Premier League foi discutida, com como um dos muitos admiradores de James.

A Juve, no entanto, está no processo de reforçar as fileiras que garantiram oito sucessivos títulos da Série A.

Pode ser que eles voltem seus olhos para James, com o talismã Ronaldo chamando os Bianconeri para trazer um jogador que provou ser uma fonte regular de assistências para ele na .

Matthaus, ex-jogador do Bayern, acredita que um acordo poderia ser feito, com o alemão afirmando ter sido informado do desejo de Ronaldo de ter um rosto familiar ao lado dele nos gigantes de Turim.

Matthaus disse à AS sobre suas negociações com James: “Tivemos uma conversa há duas semanas, durante a celebração da vitória do Bayern na Bundesliga. Eu o vejo na Juventus. Ele está muito próximo de Cristiano Ronaldo e me disse que estava em contato com ele e que ele disse que quer tê-lo na Juventus”.

Matthaus acrescentou: "Eu entendo porque James pode servir Ronaldo para que ele possa marcar e os dois possam brilhar".

James está nos livros do Santiago Bernabeu desde 2014.

Juntamente com Ronaldo, ajudou o Real Madrid a conquistar o título da La Liga, duas coroas da Liga dos Campeões e duas vitórias na de Clubes.

Ele desfrutou de um bom período com o Bayern, tendo 67 aparições e registrando 15 gols, mas está pronto para mais um novo desafio.

Pode ser que a carreira dele o leve para a , com a Juventus ansiosa para manter Ronaldo feliz e encontrar uma maneira de tornar o cinco vezes vencedor do Ballon d'Or ainda mais produtivo.