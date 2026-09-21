Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Campeonato Saudita, a disputa pela Chuteira de Ouro se tornou um dos principais desafios enfrentados pelo craque português com o Al-Nassr, mas o início atual o coloca em uma situação diferente, depois de se distanciar cedo da liderança dos artilheiros e se ver perseguindo um rival que conhece muito bem.

Ronaldo marcou apenas 3 gols nas sete primeiras rodadas da Roshn Saudi League nesta temporada, enquanto Ivan Toney explodiu em termos de gols e chegou a 10, liderando a disputa, ao passo que Alexandre Lacazette, atacante do Neom, figura entre seus perseguidores mais próximos.

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O cenário traz à memória o que aconteceu na temporada passada, quando Ronaldo terminou a disputa dos artilheiros na terceira colocação, com 28 gols, atrás de Julián Quiñones, dono da Chuteira de Ouro com 33 gols, e de Ivan Toney, que ficou em segundo com 32 gols.

Toney repete o desafio e Ronaldo começa por trás

O curioso é que Toney é o mesmo rival que superou Ronaldo na temporada passada, e agora começou a nova edição da disputa de forma mais forte, depois de marcar 10 gols cedo, colocando o craque português diante de uma missão nada fácil para recuperar a diferença de sete gols.

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Ronaldo certamente tem tempo suficiente para voltar, especialmente porque a temporada ainda está em seu início, além de seus números anteriores confirmarem sua capacidade de marcar grandes quantidades de gols. Mas o problema é que a continuidade de Toney marcando tornará a missão de alcançá-lo ainda mais difícil com o passar das rodadas.

Por outro lado, o Al-Nassr possui um forte grupo ofensivo que conta com João Félix, Sadio Mané e Angelo, o que dá ao time múltiplas soluções ofensivas, mas também significa que os gols e as chances não vão necessariamente apenas para Ronaldo.

E resta a pergunta: será que o início atual é apenas um atraso momentâneo em uma disputa longa, ou Ronaldo se vê diante do mesmo cenário da temporada passada? Até agora, os números dão a Toney uma vantagem clara, mas a experiência de Ronaldo diz que julgar a disputa dos artilheiros após apenas sete rodadas ainda é precipitado.