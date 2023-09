Cristiano Ronaldo ou Messi? Veja quem é o melhor no EA Sports FC 24

Qual é a avaliação dos GOATs agora que eles estão nos EUA e na Arábia Saudita?

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foi uma batalha que definiu uma era no futebol, com os dois astros disputando recordes e honrarias ao longo das últimas duas décadas.

Embora Ronaldo tenha lembrado recentemente seus fãs de que "se você gosta de Cristiano, não precisa odiar Messi", a competitividade entre os dois certamente tinha uma vantagem e há definitivamente duas partes de fãs que ainda discutem sobre quem é melhor.

Com a ajuda da EA Sports, a questão pode ser resolvida, embora ainda haja muitas pessoas que contestem a avaliação da empresa.

Cristiano Ronaldo x Lionel Messi - Avaliações dos jogadores no EA Sports FC 24

Lionel Messi é definitivamente melhor que Cristiano Ronaldo, de acordo com as novas classificações de jogadores do EA Sports FC 24. Ambos os jogadores tiveram queda em suas classificações, mas, com uma classificação geral de 90 no jogo, Messi está muito à frente da classificação de 86 de Ronaldo.

A classificação de Messi diminuiu em um, de 91 para 90, mas a classificação de Ronaldo caiu em dois, de 88 para 86. É preciso voltar 15 anos atrás, até o FIFA 09, para encontrar uma classificação tão baixa para Messi, enquanto 86 é a classificação mais baixa de Cristiano Ronaldo já obtida pela EA Sports.

Cristiano Ronaldo Habilidade Lionel Messi 77 RITMO 80 88 CHUTE 87 75 PASSE 90 80 CONDUÇÃO 94 34 DEFESA 33 74 FÍSICO 64 86 GERAL 90

Uma análise mais detalhada das estatísticas de Ronaldo e Messi mostra que o vencedor da Copa do Mundo com a Argentina é mais forte em muitas áreas, incluindo ritmo, passes e dribles. No entanto, o português tem uma classificação de chute um pouco melhor e é consideravelmente mais forte do que Messi, o que não é nenhuma surpresa.

A classificação de Ronaldo significa que, embora ele continue sendo extremamente talentoso, está longe dos jogadores de alto nível no EA Sports FC 24. Para se ter uma ideia de onde ele está, sua classificação é inferior à de Neymar, Mohamed Salah e Bruno Fernandes. O camisa 7 da seleção portuguesa está no mesmo nível de jogadores como Bukayo Saka, Christopher Nkunku e Andrew Robertson.

Embora a classificação de Messi de 90 o coloque entre os melhores do jogo, ele não é o melhor - entre os jogadores masculinos, esse privilégio é compartilhado por Erling Haaland, Kylian Mbappe e Kevin De Bruyne. Robert Lewandowski, Harry Kane, Karim Benzema e Thibaut Courtois possuem a mesma classificação que o camisa 10 da Argentina no EA Sports FC 24.