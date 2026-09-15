Reportagens da imprensa portuguesa revelaram um desdobramento surpreendente relacionado ao futuro do clube saudita Al-Nassr, ao apontarem que um consórcio formado por cinco investidores está pronto para apresentar uma oferta oficial visando adquirir o clube do Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita.

A maior surpresa está na identidade dos membros do consórcio, que inclui o português Cristiano Ronaldo, capitão e artilheiro do Al-Nassr, ao lado de Gerry Cardinale, presidente-executivo da RedBird Capital e proprietário do clube italiano Milan, além dos empresários Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.

De acordo com o que noticiou o jornal português "A Bola", a entrada de Ronaldo nesse consórcio pode levar sua relação com o Al-Nassr a uma fase completamente nova, depois de ter sido, ao longo dos últimos anos, a face mais destacada do clube dentro e fora de campo.

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Em caso de sucesso da operação de aquisição, o astro português não será apenas o capitão da equipe, mas se tornará um dos investidores do clube ao qual está ligado desde sua transferência para o Campeonato Saudita, num passo que pode lhe conceder um papel maior no desenho do futuro do Al-Nassr.

As informações indicam que o consórcio busca apresentar uma oferta para adquirir o clube do Fundo de Investimentos Públicos, que detém uma participação de controle no Al-Nassr, tornando as próximas negociações um ponto decisivo no futuro do clube.

100 milhões de dólares de cada investidor

O "A Bola" revela que o plano de investimento do consórcio exige o compromisso de cada um dos cinco membros de injetar cerca de 100 milhões de dólares, ou seja, o grupo se prepara para disponibilizar um enorme capital com o objetivo de dar suporte à operação de aquisição e ao futuro do clube.

O consórcio inclui, ao lado de Ronaldo e Cardinale, três investidores sauditas: Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri, o que confere ao grupo uma mistura de experiência em investimentos e relação direta com o mercado esportivo saudita.

Além disso, a presença de Gerry Cardinale, que lidera a RedBird Capital e é proprietário do Milan, acrescenta uma dimensão internacional ao projeto, especialmente porque o empresário americano possui experiência na gestão de clubes esportivos e no investimento no futebol.

Reunião decisiva com o Fundo de Investimentos

Segundo a reportagem portuguesa, a operação entra atualmente em uma fase delicada, com representantes da RedBird e do consórcio preparados para realizar uma reunião com os responsáveis do Fundo de Investimentos Públicos no próximo período para discutir a oferta proposta.

A posição do Fundo de Investimentos Públicos será decisiva para determinar o destino do projeto, pois sua aprovação abrirá as portas para a transferência da propriedade do Al-Nassr ao consórcio de investimento, enquanto a recusa da oferta pode levar à paralisação das negociações.

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Essas notícias chegam num momento em que o Al-Nassr atravessa uma fase diferente nos âmbitos esportivo e de investimentos, o que faz de qualquer mudança na estrutura de propriedade do clube um acontecimento capaz de redesenhar os contornos da próxima etapa.

Caso essas negociações se transformem em um acordo oficial, será uma das mais destacadas operações de aquisição na história do futebol saudita, não apenas pelo valor do investimento, mas pela presença de Ronaldo no grupo que busca liderar o Al-Nassr rumo a uma nova fase.