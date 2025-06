Cristiano Ronaldo insiste que Campeonato Saudita está entre as cinco melhores ligas do mundo e revela objetivos após renovar com o Al Nassr

Atacante português revela sua ambição de conquistar títulos com o Al Nassr

O QUE ACONTECEU?

Após muita especulação sobre seus próximos passos, Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, decidiu renovar seu contrato com o Al Nassr por mais dois anos. O novo acordo, considerado recorde, manterá o craque português no futebol saudita até além de seu 42º aniversário.

O CONTEXTO

Mesmo com a idade avançando, não há sinal de que Cristiano Ronaldo esteja desacelerando. Ele segue em busca de alcançar a impressionante marca de mil gols na carreira, enquanto coleciona feitos expressivos no Oriente Médio — como duas Botas de Ouro consecutivas na Arábia Saudita — e mantém sua posição como capitão e referência técnica da seleção portuguesa.

Getty

VOCÊ SABIA?

Cristiano Ronaldo recebeu diversas propostas para deixar o Al Nassr ao fim do contrato anterior, mas optou por permanecer, alegando estar no melhor lugar nesta fase de sua trajetória. Ele já afirmou publicamente que considera a liga saudita mais forte do que a Ligue 1 e a MLS.

O QUE CRISTIANO RONALDO DISSE?

Em entrevista ao canal oficial do Al Nassr após a renovação, o camisa 7 declarou: “Claro, nós [a Liga Saudita] ainda estamos evoluindo, mas acredito que já estamos entre as cinco melhores ligas do mundo. Ainda vamos melhorar mais, e os últimos dois anos mostraram que a liga está em constante crescimento.

Estou feliz porque sei o quanto esta liga é competitiva. Somente quem nunca jogou na Arábia Saudita — e não entende de futebol — diria que ela não está entre as melhores. Eu acredito 100% nisso, e quem joga aqui sabe do que estou falando.”

Getty

QUER SABER MAIS?

Ao comentar seus objetivos para os próximos anos, o português foi direto: “Meu objetivo é sempre conquistar títulos importantes com o Al Nassr. E sigo acreditando nisso. Por isso renovei por mais dois anos — porque acredito que ainda serei campeão na Arábia Saudita.”

O QUE VEM AÍ PARA CR7?

Cristiano Ronaldo soma 99 gols em 111 partidas com a camisa do Al Nassr, mas até o momento conquistou apenas um título: a Copa dos Campeões Árabes de 2023. Agora, ele quer encerrar sua carreira deixando um legado ainda maior no clube e no futebol do Oriente Médio.