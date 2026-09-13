Cristiano Ronaldo reagiu com horror e indignação às provocações dirigidas a Rúben Neves durante o duelo entre Al-Taawoun e Al-Hilal. Torcedores do time da casa entoaram no sábado o nome do falecido Diogo Jota, que era um grande amigo do meio-campista do Al-Hilal.

As cenas dolorosas aconteceram durante a partida que o Al-Hilal acabou vencendo por impressionantes 0 a 6. Durante uma paralisação, torcedores do Al-Taawoun gritaram várias vezes o nome de Jota em direção a Neves, que reagiu com aplausos sarcásticos.

Jota morreu no início de julho de 2025, aos 28 anos, em um acidente de trânsito sem envolvimento de outros veículos na Espanha. Seu irmão mais novo, André Silva, que tinha 25 anos, também morreu no acidente. Jota estava sob contrato com o Liverpool naquele momento.

Para Neves, a morte de Jota foi especialmente dolorosa. Os dois portugueses jogaram juntos no Wolverhampton Wanderers e pela seleção de Portugal, e eram conhecidos como bons amigos. Após a morte de Jota, Neves também fez uma tatuagem dos dois juntos na panturrilha.

Após o fim da partida, Neves deixou claro o quanto os cânticos o atingiram. “Só espero que, depois do que fizeram, eles não vão rezar”, disse o meio-campista, que durante o duelo também pareceu gesticular que o comportamento dos torcedores estava sendo observado por forças superiores.

Ronaldo, que joga com Neves na seleção portuguesa, considera que a Saudi Pro League precisa agir com firmeza. “A liga deve agir e punir esse tipo de comportamento dos torcedores”, escreveu a estrela de 41 anos do Al-Nassr no Instagram.

“Isso já não é mais futebol e é preciso estabelecer limites”, continuou Ronaldo em sua forte mensagem. “Pessoas que se comportam assim nunca mais deveriam poder entrar em um estádio.”







