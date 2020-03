Balotelli diz que não quer jogar e correr risco com coronavírus "para entreter os outros"

Atacante posta desabafo nas redes sociais e se mostra favorável à paralisação da Serie A

O Campeonato Italiano volta neste domingo (8), após duas paralisações devido ao alto número de casos detectados de coronavírus no país. E um dos protagonistas da , Mario Balotelli, expressou preocupação em seu pergil no Instagream.

O atacante do Brescia falou sobre os riscos à saúde que os jogadores correm quando enfrentam partidas destacando que a saúde não pode ser posta em risco pelo prazer de outras pessoas.

"Não me escreva coisas como 'Mas você está protegido', 'Mas o que muda?', 'Nada acontece a portas fechadas', 'Não jogue fora o único entretenimento do fim de semana para as pessoas das áreas vermelhas!'", iniciou dizendo Balotelli.



(Foto: Reprodução Instagram)

"Eu amo futebol mais do que você, mas jogar significa viajar de ônibus, trem, avião, dormir em um hotel, entrar em contato com outras pessoas fora de sua sociedade de convivência. Eu já não vejo meus filhos porque eles não moram na Lombardia, e isso já é irritante e triste para mim", continuou.

"E com certeza eu nunca iria querer que minha mãe, que eu vejo todos os dias e não tem a minha idade (acabasse infectada) e, por mais que posso amar o futebol (ao qual devo tudo), não gosto e absolutamente não vou arriscar vê-la doente! E por que? Para divertir alguém? Ou para não perder dinheiro? Vamos lá, suspenda. Não brinque com a saúde", concluiu.

Balotelli estará em campo pelo Brescia contra o Sassulo, nesta segunda-feira (9), pela 26ª rodada da Serie A, em duelo com portões fechados.