Cristiano Ronaldo: "Ferguson mostrou que eu tinha potencial para ser artilheiro"

Atacante da Juventus ainda comentou que fez questão de aprender com Scholes, Giggs, Van Nistelrooy e outros no Manchester United

Cristiano Ronaldo foi lançado ao mundo no . Os 30 jogos que ele fez com o , de , foram suficientes para chamar a atenção de Alex Ferguson, que o contratou para a equipe vermelha de Manchester. A partir de então começa a história de um jogador que viria a se tornar um dos maiores do esporte. Muito do faro goleador de Cristiano Ronaldo veio a partir de instruções do antigo técnico dos Red Devils.

"Sir Alex Ferguson também me ensinou muito e eu percebi que eu tenho o potencial de fazer gols, não apenas de driblar e tocar. Eu comecei a pensar em ser um jogador completo sem nenhuma fraqueza. Eu poderia marcar com meu pé direito, com meu pé esquerdo e com a cabeça. Eu sou forte e rápido. Se você tem isso, além de uma boa ética de trabalho e um bom estilo de vida, você pode jogar assim com 34 anos e meio", disse Cristiano à France Football, quando perguntado sobre a importância do Manchester United em sua trajetória.

O gajo também contou que a convivência com craques daquela época o ajudou a se desenvolver e aprender melhor sobre o jogo. Ele disse que seria um "imbecil" se estivesse lá e não aprendesse com tantos jogadores consagrados e vitoriosos ao seu lado.

"Se você for um pouco inteligente, você olha e toma como exemplo aqueles que estão fazendo as coisas melhores que você. Foi isso que fiz quando eu estava no Manchester United com Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferndinand... se você não aprende com esses caras, você é um imbecil. O objetivo não é imitá-los, mas pegar aspectos em que eles são melhores que você e adaptar para sua personalidade. Isso foi o que fiz. Eu tinha talento e os observei", falou o goleador português, que recentemente ultrapassou a marca de 700 gols na carreira.