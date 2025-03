Uma das maiores estrelas do futebol mundial, CR7 agora faz parte do universo do popular jogo de luta

Cristiano Ronaldo, vencedor de cinco Bolas de Ouro agora está entrando no mundo das artes marciais — virtualmente, pelo menos.

O ícone do futebol, ex-jogador do Real Madrid e Manchester United, será um dos personagens do jogo de luta "Fatal Fury: City of the Wolves", que será lançado em 2025.

O jogo estará disponível para PlayStation e Xbox, e aqui, com a GOAL, você confere tudo o que precisa saber sobre a participação de Cristiano Ronaldo...

Cristiano Ronaldo em Fatal Fury: City of the Wolves

Cristiano Ronaldo é um dos 17 personagens disponíveis de "Fatal Fury: CotW". No jogo, seu perfil diz que ele "usa seu tempo livre para visitar South Town e melhorar suas habilidades no futebol", e que as técnicas que ele desenvolveu como jogador fazem dele uma "força imparável, até mesmo para lutadores experientes."

Com as cores da seleção de Portugal e o número 7 na camisa, CR7 usa a bola e seu físico forte para lutar.

Ronaldo não está sozinho no jogo: ele estará ao lado de personagens clássicos de Street Fighter, como Chun-Li e Ken Masters.

O personagem de Cristiano Ronaldo será dublado por Juan Felipe Sierra.

Quais são os movimentos especiais de Cristiano Ronaldo em Fatal Fury?

Cristiano Ronaldo pode realizar vários movimentos especiais, como o Echo Shot, Field Dominator e o Slide Tackle.

Confira alguns dos movimentos especiais que ele pode fazer em Fatal Fury:

Movimento especial Estilo arcade Estilo inteligente Echo Shot ↓, → + botão de chute N + movimento especial Field Dominator ↓, ← + botão de chute ← + movimento especial Rising C Cross →, ↓, → + botão de soco → + movimento especial Passo enraizado ↓, ← + botão de soco ↓ + movimento especial Slide tackle [Passo fundamental] + chute leve [Passo fundamental] + chute Ironclad Shoulder [Passo fundamental] + soco forte [Passo fundamental] + movimento especial

Veja a lista completa de comandos para Cristiano Ronaldo aqui

Qual é a data de lançamento de Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves será lançado em 24 de abril de 2025.

O jogo estará disponível para PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam.

Este é o primeiro lançamento da franquia Fatal Fury em 26 anos, desde Fatal Fury: Mark of the Wolves, de 1999.

O que é Fatal Fury?

Fatal Fury é uma série de jogos de luta criada pela SNK, lançada em 1991 primeiro para arcades, e depois para Super NES e Sega Genesis.

A história se passa em South Town, uma cidade fictícia que lembra Miami. O jogo acompanha os irmãos Terry e Andy Bogard, que, com o amigo Joe Higashi, enfrentam vilões como Geese Howard e Billy Kane.

