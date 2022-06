Cristiano Ronaldo: “eu não sigo recordes, os recordes é que me seguem”

O português se acostumou a entrar nos livros da história ao longo de uma carreira no mais alto nível

O português Cristiano Ronaldo afirmou corajosamente que “os recordes o seguem”, ativando seu "lado Ibrahimovic" quando se trata de falar de sua grandeza em um cenário global.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro costuma sempre atualizar os livros de história ao longo de sua carreira em alto nível, já estando garantido como uma lenda do futebol.

O lendário atacante português disse ao 'Player Diaries' do United que elevou continuamente o nível de brilhantismo individual, com mais conquistas a serem perseguidas em 2022/23 sob a orientação do novo chefe Erik ten Hag: "Os recordes são um caminho natural"

“Eu não sigo os recordes, mas os recordes me seguem. Então é bom."

“Ainda é minha motivação para continuar. Apenas trabalhando duro."

“Ainda amo a paixão pelo jogo. E, claro, Manchester e meus companheiros de equipe me ajudaram até o fim, então tenho que agradecer todas as pessoas que ajudam Cristiano."

“Mas o mais importante para mim é tentar vencer os jogos e tentar ganhar algum campeonato ou alguma copa, mas acredito que Manchester estará onde eles merecem. Às vezes leva tempo, mas eu ainda acredito."

Quais recordes Cristiano Ronaldo tem?

O retorno ao Old Trafford não ocorreu inteiramente como planejado, com o United perdendo grandes títulos e a vaga para a Liga dos Campeões na última temporada.

Ronaldo, no entanto, registrou 24 gols em todas as competições de clubes, enquanto construía seu legado como um craque mundial.

Em março, ao marcar um hat-trick contra o Tottenham, ele ultrapassou Josef Bican para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da FIFA em partidas oficiais.

Ele já se tornou o jogador mais artilheiro da história do futebol entre seleções masculinas, com 115 gols por Portugal em seu nome, além de ser o artilheiro da competição da Liga dos Campeões com 140 gols.

Ronaldo tem mais convocações (187) do que qualquer outro jogador europeu, possui o maior número de aparições na Equipa do Ano da UEFA (15), é o maior goleador de todos os tempos do Real Madrid (450) e é o único jogador a ter marcado mais de 50 gols em sete anos consecutivos.

Inúmeros outros recordes foram quebrados pelo fenômeno moderno, com o eterno rival Lionel Messi incapaz de impedi-lo de dominar as cenas nacionais e internacionais.