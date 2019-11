Cristiano Ronaldo escapa de multa após deixar estádio durante Juventus x Milan

O português não escondeu a frustração após ser substituído pelo segundo jogo consecutivo e deixou o Allianz Stadium mais cedo

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo do jogo entre e , pela Tim, neste domingo. O camisa 7 foi direto para o vestiário após ser subsituído no segundo jogo consecutivo. Relatos de quem estava no Allianz Stadium dão conta que ele deixou o local três minutos antes do apito final.

A atitude de sair antes do final do jogo foi defendida e minimizada por uns, mas criticada por outros, que falaram em falta de exemplo e profissionalismo. Como agora acontece a parada da Data Fifa, a Juve optou por não multar Cristiano Ronaldo e deixar que o tempo acalme a situação.

Quer ver jogos da Juventus na Serie A TIM ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O português estava fazendo um jogo discreto se comparado ao que ele mesmo estabeleceu como desempenho regular. No jogo do meio da semana pela Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo também foi susbstituído - aos 82 minutos, quando o jogo contra o ainda estava empatado em 1 a 1. Douglas Costa deu a vitória ao time no último lance da partida da competição europeia.

Após a partida, o craque português fez um post no Instagram e não usou muitas palavras, tampouco explicou ou se justificou por sair mais cedo do estádio. "Partida difícil, vitória importante", escreveu.

Maurizio Sarri, treinador da Velha Senhora, minimizou as susbstituições e disse que a irritação do português é normal: "Cristiano Ronaldo não é o problema, nós devemos o agradecer por se colocar disponível para jogar em excelentes condições, mas eu preferi o substituir. Se ele fica nervoso, é parte da normalidade dos jogadores, especialmente daqueles que se sacrificam para jogar".

Sarri ainda explicou o motivo de ter tirado o maior craque do time em dois jogos consecutivos: "No mês passado, Cristiano teve um problema em seu joelho, ele teve um choque no treinamento que machucou seu ligamento colateral. Quando ele treina ou joga, isso o desequilibra, então ele acaba compensando demais e danifica os músculos da panturrilha e da coxa. Está afetando suas performances".

Mais artigos abaixo

Ainda com o placar zerado no jogo do Campeonato Italiano, Cristiano Ronaldo deu lugar a Paulo Dybala, que faria o único gol da partida alguns minutos depois. A vitória colocou a Juve na liderança, um ponto a frente da .

Sem nem completar metade da temporada ainda, Cristiano Ronaldo já tem o mesmo número de substituições que tem em 2018-19 com a camisa da Juve. Nesta temporada, ele já tem seis gols e duas assistências em 14 jogos.