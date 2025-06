Cristiano Ronaldo envia camisa de Portugal assinada e com mensagem de paz para Donald Trump em meio a ataques entre Israel e Irã

CR7 destinou uma camisa autografada de Portugal a Donald Trump, presidente dos EUA, com uma mensagem especial de "jogar pela paz"

O QUE ACONTECEU?

Trump está atualmente no Canadá para a mais recente Cúpula do G7 da ONU. Enquanto está na província de Alberta, ele tem se encontrado com líderes de todo o mundo. Um deles é o Presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O CONTEXTO

Costa já serviu como primeiro-ministro de Portugal, sua terra natal, o que significa que ele possui vínculos com CR7, um dos maiores da história da nação - que recentemente a capitaneou para um segundo título da Liga das Nações da UEFA.

VOCÊ SABIA?

Uma das camisas que CR7 vestiu enquanto jogou pela seleção está agora nas mãos de Trump. Ele foi presenteado com essa camisa durante uma reunião com Costa, com Cristiano transmitindo uma mensagem de "jogar pela paz".

CONTE-ME MAIS

Como um dos homens mais poderosos do planeta, Trump pode ajudar a restaurar a ordem em áreas de conflito. A tensão entre Israel e Irã está atualmente dominando a agenda global de notícias, com o presidente dos Estados Unidos postando em sua plataforma Truth Social. “Em breve teremos PAZ entre Israel e Irã! Muitas chamadas e reuniões estão ocorrendo agora.”

AFP

O QUE VEM POR AÍ PARA CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo, por outro lado, está aparentemente pronto para concordar com uma extensão de seu contrato no Al Nassr, da Saudi Pro League, depois de recusar oportunidades de se juntar a um dos clubes que competem no evento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que está acontecendo nos Estados Unidos.