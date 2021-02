Cristiano Ronaldo é egoísta e vive para seus gols: Cassano questiona atacante da Juventus

Ex-atacante italiano não poupou o camisa 7 da Juve das críticas após a derrota para o Porto na Liga dos Campeões

Após a derrota da Juventus para o Porto por 2 a 1 nesta quarta-feira (17), Antonio Cassano participou de uma live e não mediu palavras para criticar Cristiano Ronaldo. O ex-atacante italiano já demonstrou em outras oportunidades que não é dos maiores fãs do craque português e o taxou como egoísta.

"Sempre disse isto: o Cristiano Ronaldo é um fenômeno e pode já ter marcado um bilhão de gols, mas ele pode ter problemas com a ideia de jogo do Andrea Pirlo", afirmou o italiano em conversa com Christian Vieri, Ventola e Adani na Twitch TV.

"Talvez ele marque um gol por jogo, mas tem dificuldades com a ideia de jogo do Pirlo. Sempre foi egoísta, não quer saber se outros marcam. É o tipo de jogador que vive para marcar. Ele não vive para o jogo, para o grande jogo. Ele vive para o gol e isso está a ficando evidente".

No duelo contra o Porto, no Estádio do Dragão, Cristiano Ronaldo passou em branco e viu seu time sucumbir diante da equipe portista. O resultado só não foi pior porque Federico Chiesa descontou nos minutos finais.

Cassano questionou até mesmo a contratação do português em 2017 pela Velha Senhora, afirmando que o jogador está em idade avançada e com dificuldades de se adaptar em um novo esquema e que Pirlo não é o treinador ideal para a Juventus e para comandar o camisa 7.

"O paradoxo é que a Juventus trouxe um jogador que tinha ganho cinco Ligas dos Campeões, mas que no entanto está passando por muitas dificuldades. Desde o Sarri que a Juventus está a tentar mostrar outro tipo de jogo. Eles têm coragem, isso é verdade mas... Na Itália, alguém tem paciência para esperar por um treinador?

"Quero dar confiança ao Andrea [Pirlo], mas se ele acabar em quarto e não ganhar nada, vai ser uma época deplorável. Depois, será julgado nos próximos quatro ou cinco anos. Para a Juventus sempre foi importante ganhar, não interessa como", concluiu.

Na quarta colocação da Serie A Tim, a Juventus volta a campo na segunda-feira (22) contra o Crotone. Na Liga dos Campeões, o duelo de volta contra o Porto é apenas no dia 9 de março, no Allianz Stadium.