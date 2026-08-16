Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
GOAL

Traduzido por

Cristiano Ronaldo detona: este pode ser meu último ano no futebol!

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Declaração explosiva do maior artilheiro da história do futebol

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, detonou uma bomba de grande calibre sobre seu futuro nos gramados, ao insinuar a possibilidade de estar próximo do fim de sua carreira, afirmando que já começou a planejar a fase que virá depois da aposentadoria.

Ronaldo falou, em declarações à revista americana "Vogue", sobre seu futuro fora do retângulo verde, esclarecendo que a aposentadoria do futebol não será o fim de sua vida esportiva, mas sim uma nova fase, ao longo da qual ele pretende aproveitar seu tempo em diversas atividades que lhe dão prazer.

Disse o astro português: "Planejei todo o meu futuro", afirmando que tem muitos planos e coisas que deseja fazer após o fim de sua trajetória, a ponto de encontrar dificuldade em definir apenas uma coisa que será o eixo de sua vida futura.

Leia também: Loucura do mercado da bola: o Al-Hilal engana a todos e Benzema, uma grande crise!

E acrescentou Ronaldo: "Tenho tantas coisas que vão me ocupar, que fica difícil definir apenas uma", indicando que a aposentadoria do futebol criará um grande vazio em sua vida, razão pela qual ele não será capaz de se contentar com uma única atividade para preencher esse tempo.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

Esclareceu o capitão do Al-Nassr: "Porque a aposentadoria do futebol vai deixar um grande vazio, e eu terei de preencher meu tempo com coisas diferentes, e não com apenas uma", revelando algumas das coisas que espera aproveitar na próxima fase.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

E prosseguiu: "E quero aproveitar mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu adoro", numa referência ao seu desejo de aproveitar mais a vida após longos anos passados entre treinos, jogos e competições.

Ronaldo relembrou a jornada dos últimos 25 anos, afirmando que quer aproveitar tudo o que conquistou ao longo dela, e disse: "E quero continuar aproveitando o que conquistei e o que conquistamos juntos, porque, no fim, foram 25 anos cheios de sacrifícios".

Mas a declaração mais marcante veio quando Ronaldo abriu a porta para o cenário de sua aposentadoria em breve, dizendo: "Este pode ser meu último ano no mundo do futebol, e quero deixar um grande legado", colocando assim os torcedores do futebol de todo o mundo diante da possibilidade de assistir aos últimos capítulos de uma lenda excepcional que se aproximou do fim de sua trajetória.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google