Cristiano Ronaldo detona: este pode ser meu último ano no futebol!

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, detonou uma bomba de grande calibre sobre seu futuro nos gramados, ao insinuar a possibilidade de estar próximo do fim de sua carreira, afirmando que já começou a planejar a fase que virá depois da aposentadoria.

Ronaldo falou, em declarações à revista americana " Vogue ", sobre seu futuro fora do retângulo verde, esclarecendo que a aposentadoria do futebol não será o fim de sua vida esportiva, mas sim uma nova fase, ao longo da qual ele pretende aproveitar seu tempo em diversas atividades que lhe dão prazer.

Disse o astro português: "Planejei todo o meu futuro", afirmando que tem muitos planos e coisas que deseja fazer após o fim de sua trajetória, a ponto de encontrar dificuldade em definir apenas uma coisa que será o eixo de sua vida futura.

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E acrescentou Ronaldo: "Tenho tantas coisas que vão me ocupar, que fica difícil definir apenas uma", indicando que a aposentadoria do futebol criará um grande vazio em sua vida, razão pela qual ele não será capaz de se contentar com uma única atividade para preencher esse tempo.

Esclareceu o capitão do Al-Nassr: "Porque a aposentadoria do futebol vai deixar um grande vazio, e eu terei de preencher meu tempo com coisas diferentes, e não com apenas uma", revelando algumas das coisas que espera aproveitar na próxima fase.

E prosseguiu: "E quero aproveitar mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu adoro", numa referência ao seu desejo de aproveitar mais a vida após longos anos passados entre treinos, jogos e competições.

Ronaldo relembrou a jornada dos últimos 25 anos, afirmando que quer aproveitar tudo o que conquistou ao longo dela, e disse: "E quero continuar aproveitando o que conquistei e o que conquistamos juntos, porque, no fim, foram 25 anos cheios de sacrifícios".

Mas a declaração mais marcante veio quando Ronaldo abriu a porta para o cenário de sua aposentadoria em breve, dizendo: "Este pode ser meu último ano no mundo do futebol, e quero deixar um grande legado", colocando assim os torcedores do futebol de todo o mundo diante da possibilidade de assistir aos últimos capítulos de uma lenda excepcional que se aproximou do fim de sua trajetória.