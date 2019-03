Cristiano Ronaldo cumpre promessa de noite histórica, mas é modesto: "Só fiz meu trabalho"

Em sua primeira exibição histórica pela Juventus, CR7 mostrou por que é o dono da Champions League

Uma besta enjaulada. O áudio que viralizou na época da de 2018 poderia ser utilizado como roteiro na história escrita por Cristiano Ronaldo na até aqui. Principalmente quando o assunto é .

Pois até o pontapé inicial dado no Allianz Stadium, em Turim, nesta terça-feira (12), CR7 era uma decepção nesta edição 2018-19 do campeonato europeu que ele domina. Uma besta enjaulada: apenas um gol marcado em seis jogos. Muito pouco para o maior goleador na história do certame.

Com ódio. Foi assim que CR7 deixou o estádio Wanda Metropolitano em 20 de fevereiro, após a derrota por 2 a 0 para o no duelo de ida das oitavas de final, o português não escondia o descontentamento. Chegou até mesmo a provocar o antigo rival da época em que vestia a camisa do Real, dizendo ter, ele sozinho, cinco Champions contra nenhuma do Atleti. Indicou que a Velha Senhora seguia viva e nos dias seguintes até o jogo de volta, nesta quarta, prometeu que levaria a equipe italiana adiante.

⚽️⚽️⚽️ Hat-trick hero! Cristiano Ronaldo nets treble as Juventus turn the tie around to lead in Turin...#UCL pic.twitter.com/haHlrnm1aq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 de março de 2019

Conseguiu, e como de costume fez isso batendo recordes pelo caminho. Fez os três gols na vitória por 3 a 0 que levou a Juventus adiante no sonho pelo título que não vem desde 1996, fez o seu primeiro hat-trick vestido de preto e branco, igualou marca de Lionel Messi e muito mais. Abaixo, confira os principais números que CR7 atingiu nesta memorável noite europeia.

Primeiro hat-trick pela Juventus: em 36 jogos pela Juve, o português ainda não havia feito três gols em uma única partida. Balançou as redes duas vezes em quatro ocasiões, todas elas pela italiana.

Iguala recorde de Messi: CR7 igualou o número de hat-tricks anotados por Messi (8) na Champions League.

Maior número de finalizações a gol na Champions League pela Juventus: foram três neste jogo. A curiosidade é que CR7 desta vez não criou nenhuma ocasião de gols, mas converteu todas as que teve.

Cristiano Ronaldo fez o seu quarto hat-trick sobre o Atlético de Madrid. Nas últimas cinco eliminações colchoneras na Champions League, o português esteve presente: 2013-14 (final), 2014-15 (quartas de final), 2015-16 (final), 2016-17 (semifinais), 2018-19 (oitavas).

Sozinho, Cristiano Ronaldo fez mais gols na Champions League (125, um recorde histórico) do que mais de uma centena de equipes... incluindo o Atlético de Madrid (118).

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, ainda dentro de campo, Cristiano foi humilde ao falar sobre a sua exibição. falou sobre a força do grupo e garantiu: "Eu só fiz o meu trabalho".

Ele vence, vence... e vence.