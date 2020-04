Cristiano Ronaldo corta o cabelo em isolamento: coque samurai foi embora?

O português aproveitou o isolamento para deixar a namorada dar um tapa em seu visual

Cumprindo isolamento em sua mansão na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo não deixou a vaidade de lado e resolveu dar um tapa no visual.

Em vídeo postado nas redes sociais, Georgina Rodriguez aparece raspando a cabeça do namorado com uma maquininha, enquanto ele brinca: "Que perigo!".

O resultado final do novo corte de cabelo ainda não foi revelado pelo craque português, mas especulações não param. Tem quem aposte na saída do coque samurai - que ele adotou há pouco tempo - e quem acredite que nada mudou.

Sem nunca deixar os treinamentos de lado, Ronaldo trocou a - o epicentro do vírus - pela Ilha da Madeira ainda no começo do surto de coronavírus Covid-19. Em sua terra natal, o craque está acompanhando a recuperação de sua mãe após um AVC, junto à família.