Cristiano exigiu ser contratado por 'Bayern ou Chelsea' antes de demitir Jorge Mendes

O português rompeu sua relação de longa data com o empresário após uma tentativa fracassada de acertar um contrato no futebol europeu

O relacionamento de anos entre Cristiano Ronaldo e seu ex-empresário, Jorge Mendes, não teria terminado da melhor forma. Segundo o jornal El Mundo, o atacante português exigiu que o agente acertasse um acordo com o Chelsea ou o Bayern de Munique e, caso não conseguisse, os dois iriam encerrar a relação.

Após a exigência do atacante, que estava sem contrato após deixar o Manchester United em novembro do ano passado, Jorge Mendes até tentou conversar com os representantes do Chelsea e do Bayern de Munique, mas não recebeu uma resposta positiva de nenhum dos times.

O novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, inicialmente expressou interesse em contratar Cristiano Ronaldo. Porém, se deparou com uma resposta negativa do então treinador do Chelsea Thomas Tuchel.

Do outro lado, o CEO do Bayern, Oliver Khan, revelou que os gigantes da Bundesliga optaram por não contratar o jogador que “não se encaixava em nossa filosofia”, depois de realizar discussões internas.

O atacante, dessa forma, não conseguiu encontrar um time europeu e decidir encarrar sua relação profissional com Jorge Mendes, com quem tinha uma relação de pai e filho.

Getty

O El Mundo relatou que, depois da saída de Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo entrou em contato com o empresário Ricardo Refuge e aceitou a oferta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

No clube saudita, Cristiano acertou um acordo para receber 70 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões) por temporada, sendo o mais lucrativo negócio no futebol mundial.