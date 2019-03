“Cristiano e Juventus foram espetaculares”, diz Messi após decidir pelo Barcelona

Após decidir contra o Lyon e garantir o Barça nas quartas de final da Champions League, o argentino surpreendeu ao falar do arquirrival

Messi voltou a conduzir o a uma vitória. Nesta quarta-feira (13), o argentino foi responsável por duas assistências e o mesmo número de gols nos 5 a 1 sobre o , que garantiram o Barça nas quartas de final da .

Após o jogo, entretanto, um dos temas abordados pelo camisa 10 foi justamente a exibição histórica de Cristiano Ronaldo sobre a . O português, arquirrival de Messi na época em que vestia a camisa do , fez três gols que eliminaram o – que chegou na com vantagem de dois tentos pelo jogo de ida.

“Cristiano e a Juventus foram espetaculares”, disse para o Movistar +. “Foi uma grande surpresa, porque achava que o Atlético seria mais forte. Mas a Juventus os superou e Cristiano teve uma noite mágica, com três gols”.

Messi também garantiu que o Barcelona não escolhe rival para o próximo mata-mata europeu e avaliou o jogo, as dificuldades e qualidades, desta quarta-feira (13).

“Todos os rivais são difíceis, não podemos escolher. Temos que esperar pelo sorteio e ver quem será o nosso adversário”.

“City, Juventus, são todos realmente bons. O tem sucesso no ataque e mostrou isso em Munique. Todos eles serão complicados”.

“Nós sofremos durante um tempinho, foi desnecessário, porque nos complicamos na partida em um momento em que eles não tinham feito nada. E aí nós fizemos o 3 a 1 e voltamos a ter calma, encontramos mais espaços para contra-atacar”.

“Procuramos a vitória desde o início do jogo e, depois do primeiro gol, ficamos mais relaxados com a bola e mostramos a nossa melhor versão”, finalizou.