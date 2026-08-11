Um clima de expectativa domina o meio da torcida do Al-Nassr em torno do futuro do capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, e da possibilidade de sua participação no confronto contra o Al-Fateh pela primeira rodada da Roshn Saudi League, marcado para o estádio Al-Awwal Park no dia 15 de agosto deste ano.

O jornal saudita "Al-Yaum" informou que o astro português chegará à capital, Riade, nas próximas horas, após um longo período de descanso concedido por decisão da diretoria do clube, ao fim de uma temporada excepcional na qual a equipe conquistou o título do campeonato, além de sua participação com a seleção de seu país nas finais da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo é um dos pilares fundamentais na formação do Al-Nassr, já que a comissão técnica depende totalmente dele para comandar o setor ofensivo, dada a grande experiência que possui e a decisiva capacidade de marcar gols que fez a diferença nas grandes partidas da temporada passada.

O jornal apontou que o novo técnico, Ange Postecoglou, definirá a situação final do jogador durante os próximos treinos, quando será avaliada sua condição física e técnica antes de tomar a decisão de escalá-lo ou não como titular contra o Al-Fateh, especialmente diante do desejo da torcida de vê-lo desde a rodada de abertura.

A nova temporada pode ser o capítulo final na trajetória de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, em meio a previsões que indicam que o capitão do clube pode não renovar seu contrato ao fim da temporada, coincidindo com a intenção do clube de reorganizar suas finanças e reduzir a folha salarial.

E, se essas previsões se confirmarem, Ronaldo terá apenas uma temporada pela frente para escrever o final que deseja para uma história que começou anos atrás e mudou a cara do futebol saudita.