Cristian Romero deixa o Tottenham Hotspur e se junta a enclave argentino

Cristian Romero está prestes a assinar com o Atlético de Madrid. O zagueiro vai deixar o Tottenham Hotspur e assinar até 2030 na capital espanhola, segundo Nicolò Schira.

Já estava claro havia algum tempo que Romero deixaria os Spurs após esta temporada. O capitão do clube manifestou seu desejo de sair no fim da última temporada.

Por muito tempo, parecia que a Inter ficaria com o argentino, mas o clube não chegou a um acordo com o Tottenham, que pedia 45 milhões de euros.

O Atlético, por sua vez, está disposto a colocar esse valor na mesa e está muito perto de um acordo. Segundo o especialista em mercado da bola, os últimos detalhes estão sendo acertados neste momento.

Romero vai receber um salário de 6 milhões de euros por ano no Atlético. Ele vai assinar até meados de 2030, com a opção de depois prorrogar até meados de 2031.

Romero disputou um total de 122 partidas pelo clube do norte de Londres. Ele marcou 11 gols. Em 2022, foi campeão mundial com a Argentina.

No Atlético, Romero vai jogar sob o comando do técnico argentino Diego Simeone. Em Madri, ele também reencontrará companheiros da seleção argentina como Julian Álvarez, Juan Musso e Nahuel Molina.