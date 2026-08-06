Os ugandenses lamentam a morte de um dos jogadores de futebol mais famosos do país, aos 27 anos, depois de ter sido espancado por suspeitos de assalto perto de sua casa, na capital Kampala.

Segundo a rede "BBC", a polícia informou que David Owori, jogador da seleção de Uganda, sofreu uma agressão fatal após resistir a uma tentativa de roubo de seu telefone celular e outros pertences, o que provocou uma onda de tristeza e uma renovada indignação popular diante da criminalidade violenta em Uganda.

Owori liderou a equipe do Sports Club Villa, detentora do recorde de títulos da primeira divisão ugandense, atuando na posição de lateral-direito e de meio-campista. Também defendeu a seleção nacional do país.

O clube ugandense emitiu um comunicado após o ocorrido, no qual afirmou: "Perdemos mais do que um simples jogador. Perdemos um líder, um irmão e um amigo".

Testemunhas oculares disseram que um grupo de agressores atingiu o jogador de futebol com pedras de calçamento na noite de terça-feira, antes de roubarem os pertences de Owori e fugirem, deixando-o inconsciente.

O porta-voz do SC Villa, Assan Kasingye, declarou aos jornalistas que Owori foi atacado bem em frente à sua casa, em Makindye, um subúrbio de Kampala.

Kasingye afirmou: "O jogador sofreu uma emboscada por parte de bandidos quando se aproximava de sua casa, o que lhe causou ferimentos graves que ameaçavam sua vida, antes de ser transportado com urgência para a unidade médica".

Owori foi levado com urgência a uma clínica médica próxima e, em seguida, transferido para uma unidade particular na cidade, mas morreu em decorrência dos ferimentos na última quarta-feira.

A porta-voz da polícia local, Rachel Kuala, disse que os investigadores acompanham as pistas para identificar os responsáveis.

Kuala acrescentou: "O local do incidente foi documentado e periciado para garantir que todas as provas relevantes fossem coletadas e preservadas".

O assassinato de Owori causou choque em todo o Uganda, com a comunidade do futebol, incluindo torcedores e companheiros de equipe, e os políticos exigindo justiça.

As mensagens de condolências ao zagueiro, que era popularmente conhecido como Colgate, se sucedem.

A Federação Ugandense de Futebol (Fufa) descreveu Owori como "um verdadeiro líder dentro e fora de campo".

O comunicado afirmou: "David não era apenas um jogador de futebol. Ele era um líder e uma fonte de inspiração para toda uma geração".

A seleção nacional, conhecida como "The Cranes", disse que a equipe perdeu um astro do futebol que carregava as esperanças de Uganda.

O Parlamento fez um minuto de silêncio na quarta-feira em homenagem à alma de Owori e pediu uma investigação rápida.